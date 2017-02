04-02-2017 17:31

Erivelto leva leões da serra à vitória

Os leões da serra venceram esta tarde o Sporting Braga B por 1-0, em jogo da 25.ª jornada da II Liga. A jogar fora de casa, o Sporting da Covilhã passou para a frente do marcador aos 43 minutos, com um golo de Erivelto. O único golo da partida resultou de um cruzamento da direita, tendo a bola chegado a Mike que a cabeceou para a marca de penalti onde Erivelto a recebeu e rematou para o fundo das redes do Braga. Contudo, esta não foi a única oportunidade da equipa covilhanense. Aos 20 minutos, o Sp. da Covilhã dispôs de uma boa ocasião, na sequência de um livre lateral batido por Chaby, mas que não resultou no golo. Com esta vitória a equipa covilhanense sobe para a nona posição da Ledman LigaPro 2016/2017.