04-02-2017 16:20

Workshop de aromaterapia em Seia

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, acolhe no dia 11, pelas 10 horas, um workshop de aromaterapia que será orientado por Raquel Carvalho.

Segundo a organização, o evento é "uma excelente oportunidade" para os participantes conhecerem as propriedades dos óleos essenciais e a forma como poderão ser utilizados no dia-a-dia ou até em contexto clínico. A participação na formação tem um custo de 40 euros por pessoa, realizando-se com um número mínimo de 12 pessoas e um máximo de 20.