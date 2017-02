04-02-2017 15:24

Noiserv no auditório municipal do Sabugal

Noiserv, o alter ego musical de David Santos, atua hoje (21 horas) no auditório municipal do Sabugal. Três anos depois da edição do último longa duração “Almost Visible Orchestra”, o músico lisboeta lançou no final do ano passado um disco novo, intitulado “00:00:00:00”, que descreve como «a banda sonora para um filme que ainda não existe, mas que talvez um dia venha a existir». Noiserv, a quem chamam “o homem-orquestra” ou “banda de um homem só”, tem vindo a afirmar-se como um dos mais criativos e estimulantes projetos musicais da última década. Com quase 12 anos de existência, do seu currículo fazem parte o bem sucedido disco de estreia “One hundred miles from thoughtlessness” (2008), o EP “A day in the day of the days” (2010) e “Almost Visible Orchestra” (2013), distinguido como melhor disco do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores e, recentemente, reeditado internacionalmente pela editora francesa Naive, casa mãe de projetos como Yann Tiersen, M83, entre outros. David Santos conta ainda com muitas colaborações em teatro e cinema.