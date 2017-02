04-02-2017 12:32

CERVAS lança campanha de apadrinhamento de animais selvagens

O Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), em Gouveia, lançou uma campanha de apadrinhamento de animais selvagens no âmbito das comemorações do Dia dos Namorados. «No dia dedicado ao Amor, ofereça à sua cara-metade um presente especial – apadrinhe um animal!», é o desafio lançado pelo CERVAS, um hospital de fauna selvagem cujo objetivo é a receção de animais selvagens debilitados, sua recuperação e devolução ao meio natural. Segundo o organismo, a campanha, que permite o apadrinhamento de animais em recuperação por 15, 25 ou 35 euros, «pretende ser um meio de angariação de fundos para a manutenção e gestão do centro e visa também ser uma forma de divulgação e aproximação da população em geral ao trabalho desenvolvido».