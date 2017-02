04-02-2017 11:26

Rede de Judiarias de Portugal participa na Feira Internacional de Turismo em Israel

A Rede de Judiarias de Portugal, com sede em Belmonte, vai participar na Feira Internacional de Turismo do Mediterrâneo, em Telavive, Israel, numa ação que visa promover internacionalmente a oferta portuguesa ligada ao turismo judaico. A comitiva portuguesa estará em Israel de domingo a sexta-feira e contará com a participação de autarcas (Belmonte, Sabugal, Alenquer e Tomar), membros das comunidades judaicas em Portugal e empresários que aproveitarão para divulgar o património judaico português e reforçar a presença junto dos principais operadores internacionais de turismo cultural. À margem da feira estão ainda agendadas reuniões com o embaixador de Portugal em Israel e com outros responsáveis locais, bem como a realização de algumas visitas a locais de grande relevo cultural e histórico que visam aprofundar o conhecimento sobre a cultura judaica, contribuindo para identificar as melhores formas de preservar a memória sefardita.