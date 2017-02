04-02-2017 10:56

WinterFest decorre em Seia até amanhã

Começou na sexta-feira e decorre até amanhã o WinterFest, em Seia. Uma atividade promovida pela Federação Distrital da Juventude Socialista (JS) da Guarda, em parceria com a JS nacional. A interioridade, o associativismo, a coesão territorial, as políticas de juventude e o poder local são alguns dos temas que vão ser debatidos ao longo deste fim-de-semana. Entretanto, no passado sábado a Comissão Nacional da Juventude Socialista esteve reunida e foram aprovadas, por maioria, duas moções sectoriais apresentadas ao Congresso Nacional: "Abolição de Portagens na A23 e A25" e "O Interior - Centro estratégico da Península Ibérica". Neste encontro foi ainda eleito para o Secretário Nacional da JS o presidente da Federação Distrital da Guarda, Fábio Pinto.