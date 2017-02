03-02-2017 16:08

Feira de Caça e Pesca começa hoje

Começa hoje a nona edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural, em Vilar Formoso. Depois de uma fase de afirmação, a autarquia acredita que o certame «já atingiu uma projeção transfronteiriça, com um público fidelizado».

Vão ser três dias especialmente dedicados à caça e à pesca, com exposições de animais de caça maior e menor, de aves e mamíferos, falcoaria e cetraria, cachorros coelheiros, mas no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso haverá ainda espaço para acolher uma mostra de maquinaria agrícola e exposições de agropecuária, canina e tasquinhas. Há semelhança de edições anteriores, o município apostou também na animação com os grupos “Sons do Minho” (hoje) e “Amor Electro” (amanhã). No domingo realiza-se um Encontro de Ranchos Ibéricos.