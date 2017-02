03-02-2017 14:07

Apresentação de programa de apoio à empregabilidade em Aguiar da Beira

O Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social de Aguiar da Beira - CLDS 3G Aguiar no Coração - apresenta, na terça-feira (10h30), o programa "Empreende Já" para apoio à empregabilidade no concelho. A sessão pública, que terá lugar no auditório municipal do concelho, é dirigida aos jovens, com idades entre os 18 e os 29 anos, que não estão em situação de emprego, formação ou educação. A ação é promovida pelo CLDS 3G Aguiar no Coração em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude e com a Câmara Municipal de Aguiar da Beira, entre outras entidades.