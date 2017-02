03-02-2017 12:51

PCP quer saber como será reconvertido Colégio do Mondego

O PCP questionou o Governo sobre o encerramento do Centro Educativo do Mondego (CEM), na Guarda, e de o transformar em estabelecimento prisional para idosos.

Num requerimento apresentado na Assembleia da República, os deputados António Filipe e Miguel Tiago perguntam à ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, em que Centros Educativos vão ser colocados os jovens do Colégio do Mondego e «qual será o critério para a sua recolocação».

E qual vai ser o destino dos profissionais que ali trabalham. Os parlamentares também querem saber «que soluções serão adotadas para a conversão» do CEM em estabelecimento prisional, «designadamente quanto à respetiva gestão, quanto à origem do pessoal a afetar e quanto aos critérios para a colocação de reclusos».