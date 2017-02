02-02-2017 16:21

Sarau cultural na Afonso de Albuquerque

A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, organiza amanhã um sarau cultural. Trata-se de um espetáculo a realizar no salão polivalente da Secundária Afonso de Albuquerque, onde vários alunos do Agrupamento, do primeiro ciclo ao secundário, passando pelos estudantes que frequentam o Conservatório da Guarda, vão atuar. Está previsto um número de magia, um esquema gímnico, números de dança, entre outras propostas. Segundo a organização, o sarau destina-se a envolver os estudantes em atividades comuns para fomentar «sentimentos de colaboração e cooperação que no futuro poderão conduzir a um melhor inter-relacionamento entre todos e facilitar a caminhada para o sucesso escolar». Outro objetivo é angariar fundos para a Associação de Estudantes, que está «a meio de um processo de oficialização como organização do Estado e para o qual vai precisar de uma verba».