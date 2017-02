02-02-2017 14:49

Empresas da CIM Beiras e Serra da Estrela com 159 projetos aprovados no Portugal 2020

Até ao final de 2016, foram aprovados no Portugal 2020 na região Centro 2.615 projetos de empresas, com uma proposta de investimento global de 2,3 mil milhões e um apoio dos fundos europeus de cerca de 1,1 mil milhões de euros.

Destes projetos, 1.820 já receberam pagamentos, num total de 233 milhões de euros. Com este valor, a região é a que apresenta a maior taxa de pagamentos (21 por cento), o que para a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, significa que «as empresas do Centro revelam, além de um importante dinamismo na apresentação de candidaturas, uma elevada maturidade dos projetos e boas condições para os executar». No caso da Comunidade das Beiras e Serra da Estrela foram aprovados 159 projetos, com um investimento total de 51 milhões de euros e um apoio dos fundos europeus de cerca de 30 milhões de euros. Das 159 candidaturas, 113 empresas já receberam pagamentos num total de 5 milhões de euros.