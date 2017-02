02-02-2017 12:27

Neve fecha estrada no maciço central da Serra da Estrela

As ligações Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida estão interditos à circulação automóvel devido à queda de neve.

Não há previsão para a reabertura da circulação na EN 338, já que a neve continua a cair com intensidade no maciço central da Serra da Estrela. O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje nas regiões Norte e Centro queda de neve acima dos 1.000/1.200 metros a partir do meio da manhã.