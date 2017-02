01-02-2017 18:00

Burel em destaque no Turismo Municipal de Almeida

O Turismo Municipal de Almeida recebe, a partir de hoje e até 26 de fevereiro, a exposição “Metamorfose do Burel”, da autoria do artista covilhanense Vasco Pereira. Nesta exposição o visitante poderá apreciar o “Burel” (tecido artesanal português, de origem serrana, feito totalmente de lã) aplicado em tela com vários feitios, formas e relevos. A mostra pode ser visitada durante o horário de funcionamento do Posto de Turismo de Almeida, nomeadamente de segunda a sexta-feira das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Sábados, domingos e feriados das 10 às 12h30 e das 14 às 17h30.