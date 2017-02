01-02-2017 17:43

Marafona atua no Café Concerto do TMG

A Marafona atua, esta sexta-feira, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG), pelas 22 horas. Fundado em 2012, o grupo apresenta “Está Dito”, o seu álbum de estreia lançado este ano. O projeto surgiu para «homenagear a tradição, dando-lhe nova vida e sangue novo». O grupo é constituído por Gonçalo Almeida (guitarra portuguesa, cavaquinho, “braganiça”, trancanholas, gaita de foles); Daniel Sousa (viola clássica); Ian Carlo Mendoza (percussões); Cláudio Cruz (contrabaixo) e Artur Serra (voz, adufe, berimbau de boca). A entrada no concerto é livre.