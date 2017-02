01-02-2017 16:19

Novo médico no Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo

Já está em funções no Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo um novo médico de família.

A unidade, uma das mais afetadas no distrito da Guarda pela falta de clínicos, conta agora com José Luís Varela, que foi recebido hoje na autarquia. «Concretizámos mais uma ambição do nosso concelho e efetivamos aquilo que é um direito dos nossos munícipes», afirmou o autarca Paulo Langrouva, segundo o qual a chegada deste especialista vai permitir «satisfazer as necessidades dos utentes que há muito não tinham médico de família».