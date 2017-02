01-02-2017 12:30

Abertas as candidaturas ao Prémio de Pintura Abel Manta

A Câmara Municipal de Gouveia anunciou hoje que aceita candidaturas à sétima edição do Prémio de Pintura Abel Manta, que "valoriza as artes plásticas e os artistas nacionais". O prémio, no valor de 5 mil euros, destina-se a todos os artistas, com mais de 18 anos, de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal. As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 30 de abril, no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia, podendo o regulamento ser consultado em www.cm-gouveia.pt. A obra premiada será anunciada no dia 18 de maio, por ocasião das atividades que celebram o Dia Internacional dos Museus.