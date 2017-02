01-02-2017 11:24

Bombeiros de Famalicão da Serra organizam tarde de fados

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão da Serra, no concelho da Guarda, vão organizar no domingo uma tarde de fados para angariação de fundos para as obras de construção do novo quartel. O início do espetáculo, pelo Grupo de Fados da Guarda, está marcado para as 15h30, na Casa da Cultura de Famalicão da Serra. O Grupo de Fados da Guarda é constituído por Sérgio Vaz e Antony Carvalho (violas), António Pinto (guitarra portuguesa) e Emília Leitão, Cristina Santos e José Coelho (vozes).