31-01-2017 18:06

Leões da Floresta conquistam 23 medalhas no distrital de absolutos

O CCD Leões da Floresta/UBI participou no passado fim-de-semana no Campeonato Distrital de Absolutos em pista coberta, que se realizou em Pombal. A equipa covilhanense levou para a competição 20 atletas e trouxe para casa um total de 23 medalhas, entre elas 10 títulos de Campeões Distritais.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Armando Coruche nos 60m planos e nos 400m planos, João Sousa no salto em comprimento e no salto em altura, Alexandre Venâncio nos 1500m e nos 3000m, Manuel Alves no lançamento do peso, Leila Duarte nos 60m barreiras, Rui Mila nos 800m e na estafeta de 4x400 com a participação de Daniel Almeida, Rui Mila, João Sousa e André Barros. Destaque ainda para a equipa masculina, que se sagrou campeã distrital e para a equipa feminina, que obteve o terceiro lugar.