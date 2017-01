31-01-2017 18:01

BMEL dedica mês de fevereiro a António Monteiro da Fonseca

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) vai dedicar o mês de fevereiro a António Monteiro da Fonseca, um escritor da Guarda que “marcou posição de irreverência e de denúncia”. Um concerto, uma exposição, um colóquio, uma conversa, uma sessão de leitura e uma palestra são as atividades programadas pela BMEL para evocar o escritor que nasceu no lugar da Torre, freguesia de Casal de Cinza (1896-1986). O programa alusivo à vida e obra de António Monteiro da Fonseca começa esta sexta-feira (18 horas) com a inauguração da exposição “António Monteiro da Fonseca e o seu mundo”, composta por painéis, livros e objetos pessoais do escritor.