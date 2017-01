31-01-2017 17:23

Noiserv atua no Sabugal

O Auditório Municipal do Sabugal recebe, este sábado, um concerto de Noiserv (entrada livre). Criado em meados de 2005 pelo músico David Santos, Noiserv tem vindo a afirmar-se como um dos mais criativos e estimulantes projetos musicais que surgiu em Portugal na última década. O seu percurso tem sido marcado pela criação de canções capazes de atingir cada indivíduo na sua intimidade, relembrando-lhe vivências, momentos e memórias intrincadas entre a realidade e o sonho. Noiserv conta no seu currículo com mais de quatro centenas de concertos por Portugal e resto do mundo e ainda uma série de colaborações em teatro e cinema.