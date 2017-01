31-01-2017 16:51

Abertas as candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço 2017

Encontra-se aberto o período de candidaturas à 13ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, galardão instituído pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI) destinado a premiar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas. O prémio, no montante de 7.500 euros, será atribuído por um júri, constituído pelos membros da Direção do Centro de Estudos Ibéricos (Reitor da Universidade de Coimbra, Reitor da Universidade de Salamanca e Presidente da Câmara Municipal da Guarda) e por mais oito personalidades. Qualquer instituição ou pessoa pode submeter proposta de candidatura até ao próximo dia 3 de abril.