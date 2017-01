31-01-2017 16:06

Seia recebe II Jornadas em Saúde

Com o intuito de constituir um espaço de reflexão sobre a investigação, o conhecimento e as práticas desenvolvidas em áreas consideradas prioritárias, a Fundação Aurora Borges promove, no dia 17 de fevereiro, as II Jornadas em Saúde. A formação tem lugar no Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, entre as 9 e as 17 horas. O evento contará com dois painéis, intitulados “Saúde (mental): limites e desafios no séc. XXI” e “Oncologia: da prevenção à intervenção”, e a entrada será gratuita. Contudo, os interessados terão que se inscrever, obrigatoriamente, até 15 de fevereiro.