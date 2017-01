31-01-2017 11:40

Gouveia comemora 29.º aniversário de elevação a cidade

As comemorações do 29º aniversário da elevação de Gouveia a cidade têm início amanhã com a inauguração (11h15) da exposição “Breve história do Parlamentarismo Português”, na Escola Secundária de Gouveia. Uma exposição, disponibilizada pelo Museu da Assembleia República, composta por 25 painéis que relatam a História do Parlamentarismo no nosso país, desde 1820 até à atualidade, e que será apresentada pela conservadora do Museu da Assembleia da República, Teresa Parra da Silva. Às 18 horas, o município assinala o 29º aniversário através de uma sessão comemorativa, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que contará com a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. A sessão comemorativa terá início com um momento musical pelos alunos do Collegium Musicum de Gouveia e serão apresentados os projetos de requalificação da Ex Bellino & Bellino e do Mercado Municipal, obras integradas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Gouveia.