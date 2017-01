31-01-2017 10:31

Reunião de Oncologia da Cova da Beira chega hoje ao CHCB

Começa hoje e dura até amanhã a primeira Reunião de Oncologia da Cova da Beira que terá lugar no Auditório do Hospital Pêro da Covilhã. O evento científico, promovido pelo Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), visa propiciar «um espaço de diálogo, partilha e esclarecimento, com base no estado da arte, que permita optimizar os elos entre todos os intervenientes neste processo que é o cuidar do doente oncológico». Para além da reunião científica, realizam-se hoje (das 16h30 às 18 horas) um curso prático de cuidados de penso com terapia de pressão negativa, um curso prático de Estomaterapia e um curso de controlo da dor no doente paliativo.