30-01-2017 18:15

Detenção por caça de espécies cinegéticas

A GNR anunciou hoje a detenção, no concelho de Pinhel, de um homem de 49 anos, por caça de espécies cinegéticas em número superior ao permitido por dia de caça. O homem foi detido no domingo, por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR da Guarda, no decorrer de uma operação de fiscalização realizada na Zona de Caça Associativa do Bogalhal. Segundo a GNR, durante a ação foi apreendida uma arma de fogo, os respetivos documentos, equipamento, cartuchos e 43 tordos.