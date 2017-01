30-01-2017 17:28

ASAE apreende produtos à base de carne avaliados em 17.500 euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje que apreendeu, no distrito da Guarda, cerca de quatro toneladas de produtos à base de carne, no valor total aproximado de 17.500 euros. A apreensão ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida a uma indústria de produtos à base de carne e respetivo entreposto, no distrito da Guarda, de forma a garantir o cumprimento dos requisitos gerais em termos de Segurança Alimentar. Como resultado desta ação foram instaurados dois processos de contraordenação por colocação de produtos à base de carne no mercado sem marca de identificação obrigatória.