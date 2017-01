30-01-2017 17:15

Município de Fornos de Algodres lança "Oficina Amiga de Sua Casa"

O município de Fornos de Algodres já dispõe de um serviço para prestar serviços de pequenas reparações e melhorias habitacionais. A iniciativa é dirigida aos cidadãos recenseados e residentes em Fornos, há pelo menos um ano, que tenham 60 ou mais anos de idade. Também os indivíduos portadores de deficiência, ou que possuam algum tipo de doença crónica grave, e não disponham de um rendimento mensal per capita superior ao valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) são abrangidos por este serviço. Segundo a autarquia, «o projeto tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e manutenção da autonomia dos seniores no seu domicílio e/ou de pessoas dependentes, proporcionando apoio domiciliário gratuito na área das pequenas reparações e melhorias habitacionais».