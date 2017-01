30-01-2017 14:59

PSP da Guarda deteve quatro indivíduos

Segundo informação fornecida, em nota de imprensa, pelo Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Guarda, foram realizadas ontem duas buscas domiciliárias e quatro buscas em viaturas, resultando em duas detenções e na constituição de três arguidos. Os detidos foram um homem, de 19 anos, e uma jovem, com 16, por tráfico de produto estupefaciente e posse de arma branca. Nesta operação foram apreendidas 24 doses de haxixe, quatro de liamba, três telemóveis, duas navalhas e uma arma branca. Noutras ocorrências foram detidos, por elementos da Esquadra de Trânsito, um homem, com 31 anos, e uma mulher, com 50, por condução de veículo com uma taxa de álcool no sangue de 1,39 e 1,56 g/l, respetivamente.