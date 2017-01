29-01-2017 18:02

Já se circula nas estradas da Serra da Estrela

As estradas da Serra da Estrela estão «todas transitáveis», depois de algumas terem sido fechadas na tarde da passada quinta-feira devido à neve.

Os troços Piornos-Torre, Torre-Lagoa Comprida, Lagoa Comprida-Loriga e Lagoa Comprida.Sabugueiro reabriram ao longo do dia de sábado, estando hoje todas as vias do maciço central transitáveis, adiantou fonte do Grupo de Intervenção de Montanha do Destacamento Territorial da GNR.