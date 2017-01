29-01-2017 15:04

Zéthoven apresenta oitavo CD no Sabugal

O auditório municipal do Sabugal acolhe oje o concerto de apresentação do oitavo CD do projeto Zéthoven.

Este trabalho é o primeiro da vertente “Plante 1 Músico” e reúne composições, denominadas “Cadernos Pedagógicos”, escritas por Luis Cipriano para instrumentos de percussão. Os 36 jovens instrumentistas são oriundos da Escola Serra da Gardunha (Fundão), da EB 2/3 do Tortosendo (Covilhã) e do concelho do Sabugal. Segundo a Associação Cultural da Beira Interior (ACBI), as obras serão também editadas pela Editora AVA para que as escolas portuguesas possam aproveitar este trabalho.