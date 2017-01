28-01-2017 19:54

Rodrigo Leão estreia tema dedicado a Vergílio Ferreira

As comemorações do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira (1916-1996) terminamhoje, em Gouveia.

Rodrigo Leão atua no Teatro-Cine num concerto com a Orquestra Ligeira de Gouveia, dirigida pelo maestro Hélder Abreu, que inclui um tema em estreia nacional e de homenagem ao autor de “Cântico Final”.