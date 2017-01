28-01-2017 19:08

Sporting da Covilhã regressa às vitórias

Os leões da serra venceram esta tarde o Olhanense por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da II Liga.

A jogar em casa, o Sporting da Covilhã passou para a frente do marcador aos 20 minutos, com um golo de Erivelto. Já na segunda parte, aos 52 minutos, Joel aumentou a vantagem dos serranos e já perto do final, 88 minutos, Onieka estableceu o resultado final, 3-0

Na próxima jornada o Sp. Covilhã vai jogar em Braga.