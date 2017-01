28-01-2017 14:58

Henrique Monteiro continua à frente da distrital do CDS

O líder distrital do CDS-PP/Guarda, Henrique Monteiro, foi ontem reeleito, com 138 votos a favor, num acto eleitoral em que foi o único candidato.

«Organizar, implantar e afirmar o partido no distrito» são os objetivo de Henrique Monteiro para este mandato.

Quanto às autárquicas, o responsável quer que o partido tome «posição em todos os concelhos do distrito» da Guarda, sendo a Mêda uma das grandes ambições por ser «a segunda força mais votada», acreditando que este pode ser o ponto de partida para «retomar a tradição autárquica do passado». Já na Guarda continua «tudo em aberto» relativamente à possibilidade de coligação com o PSD.