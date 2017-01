28-01-2017 14:31

Incêndio em habitação na Covilhã faz um morto

Um homem morreu hoje na sequência de um incêndio na sua habitação, no Tortosendo, concelho da Covilhã.

A vítima, de 68 anos de idade, era a única pessoa que no momento em que as chamas deflagraram se encontrava no interior da residência.

As causas do incêndio, cujo alerta foi dado pelas 06:46 de hoje, estão por apurar. Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros da Covilhã, da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar da Cova da Beira (Covilhã).