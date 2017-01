28-01-2017 14:23

Fórum de saúde mental reúne clínicos e familiares na Mêda

Médicos, enfermeiros e familiares participaram hoje, na Mêda, no fórum de saúde mental subordinado ao tem “A Importância da Família”.

A sessão decorreu no anfiteatro da Casa da Cultura e é organizada pelas enfermeiras Lúcia Casimiro e Marisa Coelho, em parceria com a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da cidade. Do programa faziam parte temas como “Família: visão comunitária na saúde e sua ausência”, “Saúde Mental: situação atual” e “O papel e a importância da família no panorama da saúde mental”