27-01-2017 19:05

Festa do Chichorro amanhã em Vila Mendo (Guarda)

A Festa do Chichorro acontece no sábado em Vila Mendo (Guarda) numa organização da Associação Cultural Recreativa local.

O objetivo desta atividade é recuperar a prática ancestral da matança do porco e destacar uma “iguaria” associada a este ritual, o chichorro (de coiro e do “redanho”). Trata-se de um simples mas muito apreciado petisco nesses dias de azáfama e também de convívio. Além do “chichorro”, este ano a organização aposta ainda na morcela, que será confecionada nesta jornada que começa pelas 9 horas. Os interessados podem inscrever-se através dos emails luisvmendo@sapo.pt ou tiagogoncalves.adv@gmail.com.