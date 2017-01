27-01-2017 17:24

Eleições na Distrital do CDS e concelhias do Sabugal, Gouveia e Almeida realizam-se hoje

Os militantes do CDS vão hoje a votos no Sabugal, Gouveia e Almeida para eleger os novos dirigentes das secções locais.

Também Henrique Monteiro se recandidata à liderança da comissão política distrital encabeçando uma lista única. As eleições começaram às 17 horas e terminam às 19 horas, sendo candidatos Alfredo Nobre (Sabugal), Eduardo Bernardo (Gouveia) e Henrique Pereira da Silva (Almeida).

No sábado serão eleitos os órgãos concelhios da Juventude Popular da Guarda e Mêda, a que concorrem, respetivamente, João Figueiredo e Edmundo de Jesus. Nessa tarde será empossada a comissão política concelhia de Fornos de Algodres.