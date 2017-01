27-01-2017 16:17

Freguesia da Guarda homenageia autarcas locais

A Freguesia da Guarda prossegue amanhã a evocação do 40º aniversário das primeiras eleições para autarquias locais.

O ponto alto é uma gala (21h30) e homenagem aos autarcas e funcionários das freguesias da Guarda no TMG, que inclui as atuações do Orfeão do Centro Cultural da Guarda, da Orquestra do Conservatório de Música do Colégio de São José e do grupo Trivenção. Antes, haverá uma missa e um jantar convívio.