27-01-2017 15:10

Livro “Mulher Transparente” apresentado hoje na Covilhã e Belmonte

O livro “Mulher Transparente”, de Ana Cristina Silva, é apresentado amanhã na Covilhã e em Belmonte, em duas sessões que contarão com a presença da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino.

A iniciativa é organizada pelo Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (Covilhã e Belmonte). O romance relata o drama da violência doméstica. Em Belmonte, a sessão tem lugar no auditório do Museu Judaico (21h30) e a obra será apresentada por Manuela Carvalho. Na Covilhã, “Mulher Transparente” será apresentada por Teresa Correia na sede da CooLabora, a partir das 18 horas.