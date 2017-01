27-01-2017 13:54

Rodrigo Leão estreia tema dedicado a Vergílio Ferreira

As comemorações do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira (1916-1996) terminam amanhã, em Gouveia.

Denominado “366 dias a (re)viver Vergílio Ferreira”, o programa começa com uma caminhada pelo roteiro literário Vergiliano, em Melo, aldeia natal do romancista. Às 11 horas será apresentado na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia, o volume coletivo “Vergílio Ferreira - Escrever e Pensar ou O Apelo Invencível da Arte", editado pelo município em colaboração com o Instituto de Literatura Comparada da Faculdade de Letras do Porto. A publicação reúne as intervenções de um colóquio internacional realizado em maio de 2016, no Porto e em Gouveia. À tarde há um encontro das bandas musicais do concelho e será inaugurada, em Melo, uma estátua dedicada ao escritor da autoria do escultor António Nogueira.

Será ainda assinado o contrato de aquisição, pelo município, da “Casa Amarela”, que pertenceu aos pais de Vergílio Ferreira e que inspirou a arquitetura da casa dos livros “Para Sempre” e “Cartas a Sandra”. O município pretende ali criar um polo cultural em torno da obra do romancista. À noite (21h30), Rodrigo Leão atua no Teatro-Cine num concerto com a Orquestra Ligeira de Gouveia, dirigida pelo maestro Hélder Abreu, que inclui um tema em estreia nacional e de homenagem ao autor de “Cântico Final”.