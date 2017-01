27-01-2017 12:31

Belmonte assinala Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto com filme sobre Aristides de Sousa Mendes

Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e para assinalar a data o município de Belmonte exibe o filme “Aristides de Sousa Mendes, o Cônsul de Bordéus", de Francisco Manso e João Correa.

A sessão tem início pelas 15 horas no auditório do Museu Judaico. O filme retrata a história do homem que desafiou as ordens expressas de Salazar e concedeu mais de 30 mil vistos de entrada em Portugal a refugiados de todas as nacionalidades que desejavam fugir de França.

Aristides de Sousa Mendes (interpretado por Vítor Norte) nasceu em Cabanas de Viriato, a 19 de julho de 1885. Ocupou diversas delegações consulares portuguesas pelo mundo fora, entre elas Zanzibar, Brasil, Estados Unidos ou Guiana. Era cônsul de Portugal em Bordéus em 1940, ano da invasão da França pela Alemanha nazi.