27-01-2017 09:49

Estradas continuam fechadas na Serra da Estrela

A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela continua encerrada ao trânsito devido à neve.

A via está cortada a partir das Penhas da Saúde, impedindo o acesso à Torre e à Lagoa Comprida. Também as ligações a Loriga e Sabugueiro estão fechadas pela EN338.

No terreno estão os meios do Centro de Limpeza de Neve dos Piornos, mas a neve tem continuado a cair com alguma intensidade.