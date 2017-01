26-01-2017 18:45

Alexandre Figueiredo é campeão nacional de estrada de juniores

Alexandre Figueiredo (Maratona Vila Chã) sagrou-se campeão nacional de estrada de juniores no passado dia 14, no Jamor.

O jovem atleta de Seia correu os 10 quilómetros da prova em 32m30s. Ainda em juniores, Laura Taborda (Leões da Floresta/UBI) foi vice-campeã com a marca de 38m31s. Nas senhoras, a campeã nacional foi Jéssica Augusto (Sporting), em 33m14s, com Marta Martins (Senhora Desterro – São Romão) a ser a melhor representante do atletismo da região ao terminar na oitava posição (35m41s). Nos homens venceu Hélio Gomes (Sporting), com o tempo de 29m58s, e o covilhanense Samuel Barata (Benfica) foi terceiro, em 30m07s. Destaque também para Gabriel Macchi (GCA Donas), e o seu guia/treinador Martim Nunes, segundo classificado na categoria T12 com o tempo de 37m 37s, e João Monteiro (Leões da Floresta/UBI), quarto classificado no escalão de deficiência intelectual com a marca de 36m04s.