26-01-2017 18:07

CDS acusa Álvaro Amaro de ser «pouco ambicioso» no caso do Colégio do Mondego

O Centro Educativo do Mondego está a deixar de “candeias às avessas” a concelhia do CDS e o presidente da Câmara da Guarda.

Álvaro Amaro disse esta semana que, enquanto autarca, não tem «preferências, se é para jovens ou para reclusos idosos de pouco risco. A minha preocupação é se o Centro Educativo se mantém». Ora para os centristas locais, o que vai acontecer é que «Vila do Conde vai ganhar cerca de 70 postos de trabalho e a Guarda vai perder cerca 70 postos de trabalho». Por isso, o CDS considera que o presidente da Câmara, que já escreveu à ministra da Justiça sobre o assunto, está «a ser conformista e pouco ambicioso para com o concelho, ao aceitar a troca de uma instituição por outra instituição que, no limite, apenas poderá garantir que se perdem poucos postos de trabalho». Nesse sentido, os centristas guardenses esperam que Álvaro Amaro «exija a instalação da “Cadeia para Idosos” em simultâneo com a manutenção do Centro Educativo do Mondego».