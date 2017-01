26-01-2017 16:12

Biblioteca Municipal do Sabugal comemora 34 anos de existência

A Biblioteca Municipal do Sabugal comemora amanhã o seu 34.º aniversário com um programa que inclui várias atividades para os mais novos e a realização do sorteio anual de "O Livro é um Amigo". Segundo a autarquia do Sabugal, a iniciativa "O Livro é um Amigo" pretende promover a leitura, presenteando com livros (publicações municipais) e bilhetes de entrada livre em várias instalações e monumentos, os utilizadores que ao longo do ano requisitam livros na Biblioteca Municipal. A fonte refere que aquele equipamento municipal está aberto ao público desde 27 de janeiro de 1983, quando o filósofo Pinharanda Gomes, natural da Freguesia de Quadrazais, ofereceu à Câmara Municipal do Sabugal o fundo bibliográfico de sua mãe, Luísa Rodrigues Bicheira.